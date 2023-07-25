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Ексдепутат Держдуми визнав успіхи України на кримському напрямку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексдепутат Держдуми визнав успіхи України на кримському напрямку
Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму
фото з відкритих джерел

За словами ексдепутата РФ, причиною успіху ЗСУ є активне використання далекобійних ракет від Франції та Британії

За останні кілька днів Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму. Як каже ексдепутат Держдуми Сергій Марков, вибухи були такої сили, що довелося відселяти людей із селищ та зупиняти рух трасою А-291 «Таврида».

Ексдепутат Держдуми визнав успіхи України на кримському напрямку фото 1
фото: скріншот з соцмереж

За словами ексдепутата РФ, причиною цьому є активне використання ЗСУ далекобійних ракет від Франції та Британії.

Крім того, Марков звинувачує російських військових у недбалості.

«Тому, що великі склади, звичайно, треба розподіляти в міру того, як вони потрапляють у зону ураження все більш далекобійних ЗСУ. Сподіваюся, недбалості буде менше. Хоча в цьому не впевнений», – каже ексдепутата Держдуми.

Нагадаємо, Збройні сили України здійснили спробу атаки по кораблю Чорноморського флоту в районі Севастополя.

До слова, випуск боєприпасів у Росії нібито зріс більше, ніж у 12 разів, а обсяги виробництва техніки та озброєння у 2023 році перевищили торішні показники.

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Теги: війна Крим ЗСУ росія

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