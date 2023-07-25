Росія продовжила терміни ремонту Кримського мосту
Окупанти не встигають відремонтувати Кримський міст до встановленого терміну
Російський уряд продовжив терміни відновлення Кримського мосту після атак у жовтні та липні до 31 грудня 2023 року. Про це йдеться в розпорядженні уряду РФ.
Зазначимо, що після вибуху на Кримському мості у жовтні росіяни планували його відновити до 1 липня. При цьому після атаки 17 липня загарбники заявляли, що хочуть повноцінно запустити двосторонній рух Кримським мостом у листопаді.
Тепер вони продовжили термін відновлення мосту до 31 грудня.
Раніше повідомлялося, що на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.
За даними іноземних ЗМІ, Росія могла заздалегідь знати про підготовку до підриву Кримського мосту, тож зупинила прохід суден через Керченську протоку заздалегідь, ще з 16 липня.
У Службі безпеки України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги України у війні проти Росії.
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