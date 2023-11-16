Тарифи на комуналку можуть змінитися: чого очікувати українцям у 2024 році

З 1 січня 2024 року послуги із передачі від НЕК «Укренерго» можуть зрости на 22,2%

Тарифи на розподіл електроенергії можуть переглянути найближчим часом. Відповідний проєкт рішень ухвалив НКРЕКП із застосуванням у 26 постачальників стимулюючого регулювання. Наприклад вартість послуг у «ДТЕК Київські електромережі» може зрости на 10,3%. Про це йшлося під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Для операторів установок зберігання енергії та споживачів у компанії «ДТЕК Київські електромережі» планують встановити такі тарифи:

200,35 гривні за мегават-годину (без ПДВ) – для першого класу напруги;

785,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ) – для другого класу напруги.

Окрім цього, НКРЕКП ухвалила рішення про започаткування тарифів на постачальників, які надають універсальні послуги, а також проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електроенергії на 2024 рік. Відповідні рішення будуть розміщені на офіційному сайті комісії для отримання пропозицій та зауважень.

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З 1 січня 2024 року послуги із передачі від НЕК «Укренерго» можуть зрости на 22,2%, що складатиме 592,89 грн за мегават-годину. Слід зазначити, що за розрахунками Укренерго у 2024 році тариф мав би становити – 785,44 грн за мегават-годину, але за новими перерахунками він може становити 619,84 або 709,84 грн за мегават-годину.

Зараз тарифи на розподіл електроенергії становлять:

на передачу електроенергії становить – 485,10 грн за мегават-годину;

на диспетчерське управління – 95,54 грн за мегават-годину.

Загалом, на наступний рік, передбачено 17,8 млн грн видатків на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел у структурі цього тарифу. Також комісія хоче переглянути вартість диспетчерського управління, в планах регулятора – підвищення на 5% з січня 2024 року. За новим тарифом, вартість складатиме 100,37 гривні за мегават-годину.

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Крім того, це буде супроводжуватися заходами підтримки населення.

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