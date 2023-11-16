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Тарифи на комуналку можуть змінитися: чого очікувати українцям у 2024 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тарифи на комуналку можуть змінитися: чого очікувати українцям у 2024 році
НКРЕКП ухвалила рішення про започаткування тарифів на постачальників, які надають універсальні послуги
фото з відкритих джерел

З 1 січня 2024 року послуги із передачі від НЕК «Укренерго» можуть зрости на 22,2%

 

Тарифи на розподіл електроенергії можуть переглянути найближчим часом. Відповідний проєкт рішень ухвалив НКРЕКП із застосуванням у 26 постачальників стимулюючого регулювання. Наприклад вартість послуг у «ДТЕК Київські електромережі» може зрости на 10,3%. Про це йшлося під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Для операторів установок зберігання енергії та споживачів у компанії «ДТЕК Київські електромережі» планують встановити такі тарифи:

  • 200,35 гривні за мегават-годину (без ПДВ) – для першого класу напруги;
  • 785,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ) – для другого класу напруги.

Окрім цього, НКРЕКП ухвалила рішення про започаткування тарифів на постачальників, які надають універсальні послуги, а також проєкти постанов про встановлення тарифів на послуги з розподілу електроенергії на 2024 рік. Відповідні рішення будуть розміщені на офіційному сайті комісії для отримання пропозицій та зауважень.

З 1 січня 2024 року послуги із передачі від НЕК «Укренерго» можуть зрости на 22,2%, що складатиме 592,89 грн за мегават-годину. Слід зазначити, що за розрахунками Укренерго у 2024 році тариф мав би становити – 785,44 грн за мегават-годину, але за новими перерахунками він може становити 619,84 або 709,84 грн за мегават-годину.

Зараз тарифи на розподіл електроенергії становлять:

  • на передачу електроенергії становить – 485,10 грн за мегават-годину;
  • на диспетчерське управління – 95,54 грн за мегават-годину.

Загалом, на наступний рік, передбачено 17,8 млн грн видатків на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел у структурі цього тарифу. Також комісія хоче переглянути вартість диспетчерського управління, в планах регулятора – підвищення на 5% з січня 2024 року. За новим тарифом, вартість складатиме 100,37 гривні за мегават-годину.

Нагадаємо, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасований лише у 2025 році. Крім того, це буде супроводжуватися заходами підтримки населення.

До слова, українці, які не мають змоги опалювати своє житло газом, отримують субсидію на придбання твердого палива. Уряд вирішив подвоїти для них розмір субсидії на опалювальний сезон.

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Теги: комуналка фінанси Укренерго ДТЕК електроенергія

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