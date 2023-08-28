Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції

У вікно помешкання колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе

Воєнні розвідники та представники руху опору «привітали» рашистів з Днем Незалежності та Днем прапора України. Деталі операції розкрило Головне управління розвідки Міноборони.

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«Завдяки руху опору, який координує Головне управління розвідки Міністерства оборони України, було здійснено дорозвідку та ефективне знищення низки ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 24 серпня у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району Запорізької області у межах святкування Дня Незалежності України близько шостої ранку у вікно помешкання «заступника голови» окупаційної військово-цивільної адміністрації, колаборанта Олександра Реймера завітав український дрон-камікадзе. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні.

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А 23 серпня у День Державного прапора України, в штабі відділення ФСБ міста Енергодар Запорізької області (вул. Набережна, 24) відбувався захід для особового складу окупаційних військ.

«Близько 19:00, у момент найбільшої концентрації рашистів, у штабі пролунав потужний вибух. Після початку евакуації по паркувальному майданчику поблизу будівлі був нанесений ще один удар, який додатково знищив особовий склад окупантів, а також значно пошкодив розташовані там автомобілі», – зазначає розвідка.

На місце події прибули три пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Тіла вбитих загарбників кількома військовими «Уралами» відвезли у напрямку Мелітополя.

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Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.