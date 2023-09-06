Як Україна вводить ворога в оману: дані The Guardian

Фальшиву артилерійську гармату на передовій можна зібрати лише за 20 хвилин

В Україні виготовляють макети техніки, що допомагають Силам оборони України вводити ворога в оману. Про це пише The Guardian.

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«У запиленому цеху група українських експертів наввипередки виготовляє артилерійські гармати, що ніколи не вистрілять, радарні комплекси, які нічого не можуть виявити, та ракети без вибухівки. Це макети мають на меті відвернути російський вогонь, витрачаючи ворожі боєприпаси, ракети та безпілотники. І водночас захистити справжню техніку та солдатів, які її обслуговують», – йдеться в повідомленні.

Макети військової техніки роблять з пластику, обрізків дерева, пінопласту, металу.

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Видання наголошує, що успіх цього незвичного виробництва вимірюється тим, як швидко знищується готова продукція, адже щоб стати ціллю ворога, вона має виглядати абсолютно ідентично справжній техніці.

Готові макети легко транспортуються для монтажу на передовій, де, наприклад, «артилерійську гармату» можна зібрати лише за 20 хвилин.

Нагадаємо, у серпні на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

До слова, триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.