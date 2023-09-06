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ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області – Генштаб
Українські війська продовжують тиснути на противника південніше Бахмута
фото: Генштаб

Окупанти зазнають втрат, переміщують підрозділи та використовують резерви

Українські сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

За словами речника, на напрямку Роботине-Новопрокопівка у Запорізькій області наші військові мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Також захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ просунулися південніше звільненого Роботиного у Запорізькій області – Генштаб фото 1

Українські війська продовжують тиснути на противника південніше Бахмута. Окупанти зазнають втрат, переміщують підрозділи та використовують резерви.

Тим часом наші бійці стримують наступ ворога на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

«Також на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають», – додав речник.

Триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби ворог завдав 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: окупанти війна обстріл військові ворог наступ Бахмут

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