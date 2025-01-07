Сили спецоперацій знищили групу військових КНДР в Курській області

Після бою оператори ССО виявили у солдата КНДР радіостанцію «Азарт», детектор дронів та посвідчення

Північнокорейський військовий, якого ліквідували українські бійці, мав при собі лист звернення до партії

Оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї на Курщині. Про це повідомила пресслужба ССО.

Під час виконання спеціальних дій воїни ССО «задвохсотили» п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів. Після бою військові провели огляд тіл солдатів КНДР та їхніх особистих документів:

«У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція «Азарт» та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка. Знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу».

Також ССО зауважує, що північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.

Раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували на Курщині трьох військових із КНДР та заволоділи їхніми документами. Про це інформує пресслужба відомства. У військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува – батьківщина воєнного злочинця, ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Як повідомлялося, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують знищувати північнокорейців на Курщині. Так, в одного з загиблих бійців армії КНДР був нотатник, де автор – Гьонг Хонг Джонг – вітає іншого солдата Сонг Джі Мьонга (чи Йонга) з днем народження.

Нагадаємо, 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.