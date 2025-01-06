Окупанти запанікували через можливості РЕБ Сил оборони

Особливо українські РЕБ себе проявили 5 січня, коли ЗСУ атакували російські війська на кількох напрямках у Курській області

Росіяни скаржаться, що українські РЕБ працюють дуже потужно та якісно

Росіяни висловили стурбованість щодо здатності військових армії РФ реагувати на тривалі загальновійськові зусилля України з інтеграції можливостей радіоелектронної боротьби (РЕБ). Зокрема, щодо здатності українських сил завдавати удари великої дальності поряд із проведенням наземних операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що особливо українські РЕБ себе проявили 5 січня, коли ЗСУ атакували російські війська на кількох напрямках у Курській області.

Декілька російських провоєнних блогерів заявили, що створені українськими військовими перешкоди РЕБ під час наступів на Курщині не дозволили російським силам використовувати безпілотники в цьому районі. Це «погіршило здатність російських сил захищатися» від українських механізованих атак.

Один пропагандист заявив, що одними з небагатьох варіантів російських дронів, які послідовно протистоять українським заходам РЕБ, э БПЛА з оптоволоконними кабелями. Хоча деякі його колеги стверджували, нібито росіяни змогли використати для цього й FPV-дрони та «Ланцети».

«Це передбачає, що ЗСУ можуть намагатися інтегрувати можливості дальніх ударів із наземними операціями й тактичними системами РЕБ», – кажуть аналітики.

У звіті зазначається, що таке поширене занепокоєння агресора щодо здатності російських сил реагувати на вдосконалені українські технології РЕБ і можливості дальніх ударів вказує на те, що армія РФ може зазнавати труднощів зі швидкою адаптацією до українських інновацій на полі бою.

«Повідомлення про те, що ЗСУ використовують далекобійний вогонь для перекриття російських тилових районів та РЕБ для зниження ефективності російських безпілотників на підтримку своїх механізованих наступів вказують на те, що українські сили, які діють на Курщині, застосовують ефективнішу тактику комбінованих родів військ», – додали в ISW.

Нагадаємо, українські війська активно розпочали наступ у Курській області.

За даними ISW, Сили оборони просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Щодо військ РФ, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі).

Водночас росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями.