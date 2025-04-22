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Японія погодилась передавати Україні супутникові знімки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Японія погодилась передавати Україні супутникові знімки
Знімки від Японії отримуватиме ГУР
фото з відкритих джерел

Японський інститут iQPS при Університеті Кюсю надаватиме ГУР супутникові знімки

Японія вперше в історії погодилася надати українській військовій розвідці супутникові геопросторові дані, зокрема радарні знімки, отримані за допомогою технології SAR (синтетичної апертурної радарної системи). Відповідну угоду підписано з інститутом iQPS (Institute for Q-shu Pioneers of Space при університеті Кюсю), що має п’ять супутників на орбіті. До кінця 2026 року заплановано запуск нових апаратів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Угода передбачає інтеграцію японських технологій у платформи української розвідки, зокрема регулярне постачання SAR-знімків. Це відкриває для України новий рівень доступу до високотехнологічної супутникової розвідки й зміцнює міжнародне співробітництво в оборонній сфері.

Наразі Україна вже отримує SAR-зображення з інших країн: від фінської Iceye, німецьких SAR-Lupe та SARah, а також італійської системи Cosmo-SkyMed (першого й другого покоління). Тепер до цього переліку долучилася і Японія з платформою iQPS.

Попри наявність доступу до французьких оптичних супутників CSO та комерційних продуктів Pléiades Neo від Airbus Group, ці можливості не можуть повною мірою компенсувати втрату регулярної підтримки з боку США. Найбільше бракує даних, які раніше надавалися або безпосередньо урядом США, або через доступ до комерційних знімків компаній Maxar і BlackSky, отриманих за контрактами з Національним агентством геопросторової розвідки.

У Європі наразі немає жодного оператора, який міг би забезпечити аналогічний рівень оптичних зображень, як США – ані за частотою оновлення інформації протягом доби, ані за можливістю прямого доступу до супутникових даних у режимі реального часу.

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Особи, які знайомі із цією ситуацією заявили, що на тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків.

Джерело видання зазначає, що підтримка Китаю також включає оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Теги: Японія технології ГУР

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