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Трамп вигадав хитрий план, як ізолювати Китай

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп вигадав хитрий план, як ізолювати Китай
США знайшли важіль впливу на Китай
фото із відкритих джерел

Вашингтон хоче, щоб його торгові партнери припинили «поглинати дешеві промислові товари з Китаю»

США хочуть переконати понад 70 держав обмежити торговельні зв'язки з Китаєм в обмін на зниження мит, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, інформує «Главком». 

Один із головних ініціаторів цієї ідеї – міністр фінансів США Скотт Бессент, пише газета. За її даними, голова Мінфіну вже презентував план Трампу.

Відповідно до нього планується переконати понад 70 країн заборонити китайським компаніям базуватися на їхніх територіях, а також постачати через них товари. Також Вашингтон хоче, щоб його торгові партнери припинили «поглинати дешеві промислові товари з Китаю».

Для держав США, які погодилися, будуть готові знизити мита на імпорт. Подібними заходами Бессент розраховує послабити економіку Китаю, ізолювати його та змусити піти на поступки, пише WSJ.

Трамп раніше закликав Китай зв'язатися з ним для початку переговорів щодо врегулювання торгової війни.

«М'яч на стороні Китаю. Китаю потрібно укласти з нами угоду» – зачитала заяву президента США Дональда Трампа речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

До слова, голова американської Федеральної комісії зв'язку (FCC) Брендан Карр вважає, що європейські країни мають зробити вибір: продовжити партнерство з американськими компаніями або перейти на китайські технології. 

 

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Теги: США Китай імпорт технології Вашингтон обмін

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