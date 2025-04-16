Розвідка припускає, що в наступі РФ на Сумщину братимуть участь військові з КНДР

Загалом північнокорейські війська втратили близько 5 тис. солдатів під час боїв із Силами оборони

ГУР: 6 тис. військових КНДР перебувають у Курську і можуть бути готовими до подальших бойових дій

Північнокорейські військові можуть бути залучені до наступу російських окупаційних військ на Харківську та Сумську області. Про це в інтерв'ю японському мовнику NHK розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, передає «Главком».

За його інформацією, загалом північнокорейські війська втратили близько 5 тис. солдатів під час боїв із Силами оборони. Ще 6 тис. військових перебувають у Курську і можуть бути готовими до подальших бойових дій. Черняк зазначив, що війська КНДР пройшли еволюцію: покращили свою підготовку та змінили тактику.

Черняк також зауважив, що російські командири розглядають можливість наступу на Сумщину та Харківщину і не виключають, що до цих операцій можуть бути залучені північнокорейські військові.

Водночас військовий експерт Defense Express відповів на припущення щодо залучення Росією північнокорейських військових для наступу на Херсон та Запоріжжя.

У Defense Express вважають, що наразі немає підстав стверджувати, що Росія залучає північнокорейських військових для наступу на Херсон та Запоріжжя. Як відомо, КНДР постачає Росії боєприпаси та артилерійські системи.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, додатково направила щонайменше 3 тис. військових до Росії у січні та лютому цього року – для їхньої участі у війні проти України.

Також КНДР продовжує постачати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання, зокрема: балістичні ракети малої дальності; самохідні гаубиці калібру 170 мм; реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм.

Також Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Як інформує «Главком» про це йдеться у розслідуванні Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром OSC.

Журналісти зазначають, що постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.