«Євробляхер» прорвав кордон на Закарпатті і був затриманий після переслідування



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«Євробляхеру» два рази відмовили у перетині кордону без розмитнення його автівки

Прикордонники Чопського загону спільно з поліцією затримали настирливого правопорушника на автівці іноземної реєстрації. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Як пояснили у відомстві, чоловік за будь-яку ціну намагався перетнути кордон автомобілем «Мазда», який не бажав розмитнювати.

За даними прес-служби ДПС, інцидент стався у п’ятницю ввечері на Закарпатті. Співробітники Держприкордонслужби двічі затримували громадянина України. Чоловік намагався перемістити на територію нашої держави транспортний засіб німецької реєстрації через автомобільний пункт пропуску «Ужгород», однак у зв’язку з порушенням законодавства йому в пропуску відмовили представники фіскальної служби.

Отримавши від працівників митників картку відмови, 51-річний вінничанин вирішив перехитрити правоохоронців та замість повернення на територію Словаччини на швидкості попрямував в бік України.

«Прикордонний наряд миттєво зреагував та блокував правопорушника при виїзді з пункту пропуску. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за порушення режиму в пунктах пропуску через державний кордон України. Крім того, чоловікові роз’яснили про необхідність виконання законодавчих норм. Однак, вже за декілька годин настирливий чоловік повторно вчинив правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Отримавши чергову картку відмови в пропуску свого автомобіля, громадянин вдав, що розвертається в бік Словаччини, проте раптово змінив напрям руху та на великій швидкості скерував автомобіль у напрямку Ужгорода. На виїзді з пункту пропуску зловмисник збив тиловий шлагбаум, не зупинило його і пошкодження автівки на розгорнутому засобі для примусової зупинки транспортних засобів. Також водій свідомо проігнорував законні вимоги військовослужбовців про зупинку та своїми діями наразив на небезпеку життя та здоров’я прикордонного наряду, який виконував службові обов’язки.

Проте сховатися втікачу не вдалося, прикордонники негайно організували переслідування і пошук разом з співробітниками Нацполіції. Невдовзі його затримали в Ужгородському районі.

Чоловіка доставили до міськвідділу поліції, а транспортний засіб «Мазда» вилучили з подальшим поміщенням на штрафмайданчик. Після складання відповідних документів порушника доправили в пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону, його затримано на термін до трьох діб з метою притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, в тому числі передбаченого ч.1 ст 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Окрім того, у діях нашого співвітчизника вбачаються ознаки злочинів, передбачених декількома статтями ККУ, зокрема ст. 194, 277, 345, 348. Про виявлення ознак цих правопорушень прикордонники направили повідомлення до підрозділу ГУНП в Закарпатській області.