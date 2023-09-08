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Євросоюз відреагував на передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Євросоюз відреагував на передачу Україні снарядів зі збідненим ураном
Пітер Стано: «Я би хвилювався через ядерну гру, в яку грає Путін»
фото з відкритих джерел

«Євросоюз та його союзники відповідають на потреби української армії, яка бореться за майбутнє своєї країни»

Європейський союз занепокоєний не постачанням союзниками зброї Україні, а наслідками для глобальної безпеки і здоров’я людей ядерних загроз з боку Росії та спроб РФ перетворити продовольство на зброю. Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, передає «Укрінформ».

«Не буду коментувати дії наших трансатлантичних партнерів, але можу звернути увагу на одне. Українська армія та населення України борються за виживання, ведучи оборонну та справедливу війну проти агресії. Я б не хвилювався стосовно того, що союзники поставляють Україні, аби допомогти їй захиститися. Проте я би хвилювався через ядерну гру, в яку грає Путін, … та його спроби перетворити продовольство на зброю», – заявив Стано.

Стано згадав про ситуацію навколо Запорізької АЕС, переміщення та розгортання в Білорусі російської ядерної зброї, а також обстріли російськими військами української портової інфраструктури, які здійснюються з очевидною метою поглибити глобальну продовольчу кризу, «підштовхнути» ціни вгору. 

«Ми дійсно дуже занепокоєні наслідками для довкілля, для здоров’я людей, для глобальної безпеки тієї злочинної агресії, яка була розв’язана Путіним проти українського народу. Ми дуже занепокоєні цими наслідками, і не лише в Європі, й в усьому світі, через цю ядерну гру, в яку він грає… Ми занепокоєні через кризу, яку він поглиблює, атакуючи портову інфраструктуру та сільськогосподарські об’єкти в Україні, щоб не дозволити їй експортували зерно до країн, де люди потребують його найбільше», – додав він.

Крім того, представник ЄС наголосив, що Євросоюз та його союзники відповідають на потреби української армії, яка бореться за майбутнє своєї країни та за, власне, існування української нації.

Збіднений уран – особливий тим, що має високу щільність і твердість – вона на 70% перевищує щільність свинцю. Саме тому збіднений уран застосовують для виготовлення боєприпасів і броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Abrams американського виробництва. А снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні.

Боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності.

Нагадаємо, 6 вересня США заявили, що передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном. Сполучені Штати заявили: вони впевнені, що Україна використовуватиме снаряди «відповідально».

Теги: війна США ЗСУ Україна Європейський союз

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