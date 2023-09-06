США передають України боєприпаси зі збідненим ураном

Україна також отримає обладнання для ППО та ракети з оптичним відстеженням

Сьогодні Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад 175 млн дол. Про це йдеться на сайті Пентагону.

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«Це 46 транш обладнання Адміністрації Байдена, яке буде надано з інвентарних запасів Міністерства оборони України з серпня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Цей пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

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Повний список:

обладнання для забезпечення систем ППО України;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди;

120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод; і

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Збіднений уран – особливий тим, що має високу щільність і твердість – вона на 70% перевищує щільність свинцю. Саме тому збіднений уран застосовують для виготовлення боєприпасів і броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Abrams американського виробництва. А снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. Боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності.

Сполучені Штати запевняють, що продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.