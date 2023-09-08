Пентагон спростував заяви Росії про небезпеку снарядів зі збідненим ураном

Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності

Немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном, які США вперше передадуть Україні, викликають рак, як це заявляють у Росії. Про це заявила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З точки зору впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров'я, я б не погодилася з твердженням російських офіційних осіб. Центр контролю і профілактики захворювань США заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не було зафіксовано збільшення випадків лейкемії або інших видів раку після будь-якого впливу урану або збідненого урану. І навіть МАГАТЕ недвозначно заявило, що не існує доведеного зв'язку між впливом збідненого урану і збільшенням випадків раку або значним впливом на здоров'я або навколишнє середовище», – сказала Сінгх.

Вона пояснила, що йдеться про протитанкові снаряди. Вони призначені для того, щоб пробивати танкову броню, і будуть дуже ефективно використовуватися на полі бою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це стандартні постріли. Саме їх будуть використовувати танки «Абрамс», і багато військових по всьому світу використовують збіднений уран у своїх танках. Тому ми вважаємо, що це будуть найефективніші боєприпаси для протидії російським танкам, і вони допоможуть українцям захищати поле бою, захищати свою територію», – пояснила Сінгх.

На запитання журналістів, коли в Україну прибудуть ці снаряди, представниця Пентагону підтвердила, що мета США полягає в тому, щоб доставити снаряди саме тоді, коли прибудуть американські танки. Щодо танків – у Пентагоні публічно заявили, що очікується, що танки прибудуть в Україну десь восени, нагадала Сінгх. Вона додала, що не може запропонувати більше конкретики.

Збіднений уран – особливий тим, що має високу щільність і твердість – вона на 70% перевищує щільність свинцю. Саме тому збіднений уран застосовують для виготовлення боєприпасів і броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на танках Abrams американського виробництва. А снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. Боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння або ж так званих брудних бомб. Протилежне полюбляє стверджувати російська пропаганда. Збіднений уран розміщений лише в осерді бронебійного снаряда та не має високої радіоактивності.

Нагадаємо, 6 вересня США заявили, що передадуть Україні снаряди зі збідненим ураном. Сполучені Штати заявили: вони впевнені, що Україна використовуватиме снаряди «відповідально».