У Бресті скасували всі масові заходи та ввели карантин

У місті з 10 листопада скасовуються всі масові заходи

Нові обмеження діятимуть до 10 грудня 2020 року

У Бресті (Білорусь) від сьогодні місцева влада посилює карантин у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомляється, в місті з 10 листопада скасовуються всі масові заходи. Всі ресторани, кафе, бари, клуби, дискотеки та інші розважальні заклади та об'єкти громадського харчування там працюватимуть до 23:00.

Також міська влада нагадує про необхідність використання масок при відвідуванні магазинів і в громадського транспорту, а також соціального дистанціювання.

Нагадаємо, у Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу Covid-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова.

До слова, Ліван вводить повторний жорсткий карантин.

Крім того, Угорщина посилить комендантську годину та закриє ресторани.

Нагадаємо, що Угорщина ввела додаткові обмеження на в’їзд до країни через комендантську годину.

Як повідомлялося, з 4 листопада в Угорщині ввели комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.