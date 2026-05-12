Карта бойових дій в Україні станом на 12 травня 2026 року

За минулу добу зафіксовано 174 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник застосував 8246 дронів-камікадзе та здійснив 2416 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 82 – із реактивних систем залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 11 разів атакував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Минулої доби ворог двічі атакував у районах Радьківки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Противник 17 разів намагався вклинитися в українську оборону, атакуючи у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве, Зарічне, Озерне, Ставки.

На Слов’янському напрямку

Ворог дев’ять разів проводив штурмові дії, у районах Різниківки, Кривої Луки та Закітного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 16 атак, поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Новопавлівка, Торецьке, Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Білицьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Противник двічі атакував, у бік Калинівського та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 20 атак у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Нове Запоріжжя, Воздвижівка, Чарівне, Гірке та в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Ворог чотири рази штурмував позиції українських захисників в районі Степногірського.

