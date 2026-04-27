У Чорноморську через російську атаку в море вилилися тисячі тонн олії (фото)

Відповідні служби оперативно локалізували наслідки аварії

Після російського обстрілу Одещини 26 квітня в акваторії порту Чорноморська зафіксували витік соняшникової олії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

«26 квітня 2026 року внаслідок обстрілу міста Чорноморськ пошкоджено інфраструктуру морського торговельного порту «Чорноморськ». Під час пожежі зруйновано резервуар із соняшниковою олією об’ємом 6 тисяч тонн», – йдеться у повідомленні.

фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Відповідні служби оперативно локалізували наслідки аварії. На території встановлено бар’єри для стримування розтікання, перекрито дощову каналізацію, щоб не допустити потрапляння залишків продукції у водне середовище.

Зокрема, державні інспектори під час виїзду провели обстеження місця події. Забруднення ґрунтів не зафіксовано, оскільки ділянка має бетонне покриття.

«Водночас встановлено витік олії в акваторію порту. На поверхні води утворилася пляма орієнтовним розміром 400 на 200 метрів. Для її стримування розгорнуті бонові загородження. Інспекція відібрала проби морської води для лабораторних досліджень. Результати аналізів дадуть змогу визначити фактичний рівень забруднення та підготувати розрахунок збитків», – наголошує інспекція.

Зазначається, що остаточна оцінка шкоди морському середовищу, завданої внаслідок збройної агресії, буде проведена після отримання повного обсягу необхідних даних.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 26 квітня, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Головною ціллю ворога знову стала портова та логістична інфраструктура регіону.

Раніше на узбережжі Чорного моря в межах Чорноморської міської громади було зафіксовано забруднення. Інспектори відібрали проби та врятували птаха.