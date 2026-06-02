Ільський НПЗ, «Панцир-С1» і корабель у Криму. Генштаб підтвердив нові ураження

Іванна Гончар
Сили оборони завдали ударів по НПЗ, ППО та пунктах управління БпЛА РФ
1 червня та в ніч на 2 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ цієї ночі, пише «Главком». 

За даними військових, після влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

Ільський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення російської армії.

Крім того, Генштаб повідомив про ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у тимчасово окупованому Криму, а також складу безпілотників і пунктів управління БпЛА російських військ на окупованих територіях та в Бєлгородській області РФ.

Також уточнено результати попередніх ударів по російській паливній інфраструктурі. Зокрема, після атаки крилатими ракетами «Нептун» на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області було пошкоджено дві установки первинної переробки нафти та зафіксовано пожежу. На Саратовському НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Окремо Генштаб повідомив про ураження корабля окупантів у районі Міжводного в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, йдеться про судно розмагнічування. Результати удару уточнюються.

«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод імені Шамара у Краснодарському краї РФ – після удару на підприємстві виникла пожежа.

