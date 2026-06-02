Ільський НПЗ, «Панцир-С1» і корабель у Криму. Генштаб підтвердив нові ураження
Українські військові уразили Ільський і Новошахтинський НПЗ
1 червня та в ніч на 2 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ цієї ночі, пише «Главком».
За даними військових, після влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.
Крім того, Генштаб повідомив про ураження зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у тимчасово окупованому Криму, а також складу безпілотників і пунктів управління БпЛА російських військ на окупованих територіях та в Бєлгородській області РФ.
Також уточнено результати попередніх ударів по російській паливній інфраструктурі. Зокрема, після атаки крилатими ракетами «Нептун» на Новошахтинський НПЗ у Ростовській області було пошкоджено дві установки первинної переробки нафти та зафіксовано пожежу. На Саратовському НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.
Окремо Генштаб повідомив про ураження корабля окупантів у районі Міжводного в тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, йдеться про судно розмагнічування. Результати удару уточнюються.
«Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України», – додали в Генштабі.
Нагадаємо, безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод імені Шамара у Краснодарському краї РФ – після удару на підприємстві виникла пожежа.
