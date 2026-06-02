Зеленський після масованого російського удару по містах України звернувся до союзників

glavcom.ua
Наслідки ворожого удару по Дніпру в ніч проти 2 червня
Зеленський наголосив, що без захисту від балістики Росія продовжить удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цинічний російський удар по українських містах. За словами президента, понад 500 рятувальників наразі ліквідовують наслідки обстрілу, а Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів. Про це Зеленський написав у соцмережах, передає «Главком».

«Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriot. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар», – написав президент.

За словами глави держави, били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

«Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога», – написав Зеленський.

Глава української держави зазначив, що у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли.

«Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

 До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно прокоментувало масовану комбіновану атаку по території України, яка відбулася в ніч проти 2 червня. Як передають російські медіа, у відомстві заявили, що завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності, зокрема гіперзвуковими ракетами.

