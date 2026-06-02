У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо

Лариса Голуб
Ворог завдав масованого удару по Україні
фото: ДСНС України
Внаслідок ворожого удару загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону

Під час нічної масованої атаки на Дніпро загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор служби цивільного захисту Антон Ярмоленко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У Дніпрі загинув рятувальник майор Антон Ярмоленко
Російські окупанти завдали підступного повторного удару по місту саме тоді, коли на ліквідацію наслідків першої хвилі обстрілів прямували екстрені служби. Майор Антон Ярмоленко перебував на службовому виїзді та рухався на виклик, коли стався черговий приліт. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

У Державній службі надзвичайних ситуацій висловили щирі співчуття родині, близьким та всьому колективу загиблого офіцера, який віддав життя, рятуючи інших.

«Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик», – йдеться в повідомленні.

Російські окупаційні війська у ніч проти 2 червня завдали жорстокого масованого удару по Дніпропетровщині. Найбільших руйнувань зазнав обласний центр, де ворог застосував тактику повторних ударів. 

Станом на 9:40 атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика. Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої ворожим ударом 4-поверхівки. 

Глава держави зазначив, що у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли.

«Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно», – додав він.

Нагадаємо, масована комбінована атака Росії на Київ у ніч проти 2 червня забрала життя щонайменше чотирьох людей, поранення отримали понад 50 мешканців столиці. 

Також російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджень зазнали житлові будинки, складські та логістичні об’єкти, підприємства й транспорт у Бучанському, Вишгородському, Фастівському та Обухівському районах. Рятувальники ліквідували низку пожеж, що виникли через падіння уламків та влучання ворожих цілей. 

