Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники

Наслідки атаки на Харківщину в ніч проти 2 червня

Частина споживачів у восьми регіонах залишилася без світла після удару росіян

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 2 червня пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної та нафтогазової інфраструктури України. Частина споживачів у Києві та семи областях тимчасово залишилася без електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише «Главком».

За даними відомства, перебої з електроенергією зафіксовано у столиці, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – йдеться у повідомленні.

У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру одного з енергетичних підприємств. Поранення отримали двоє енергетиків, яких госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, під удар потрапили об'єкти нафтогазової галузі. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження інфраструктури, однак серед працівників постраждалих немає.

Водночас обмеження електропостачання для споживачів на 2 червня не прогнозуються.

«Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», – додали в Міненерго.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.