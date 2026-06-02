Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники
Наслідки атаки на Харківщину в ніч проти 2 червня
фото: ДСНС
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Частина споживачів у восьми регіонах залишилася без світла після удару росіян

Унаслідок масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 2 червня пошкоджень зазнали об'єкти енергетичної та нафтогазової інфраструктури України. Частина споживачів у Києві та семи областях тимчасово залишилася без електропостачання. Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише «Главком».

За даними відомства, перебої з електроенергією зафіксовано у столиці, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – йдеться у повідомленні.

У Києві внаслідок обстрілу пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру одного з енергетичних підприємств. Поранення отримали двоє енергетиків, яких госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, під удар потрапили об'єкти нафтогазової галузі. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження інфраструктури, однак серед працівників постраждалих немає.

Водночас обмеження електропостачання для споживачів на 2 червня не прогнозуються.

«Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. У вечірні години просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію – з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему», – додали в Міненерго.

Нагадаємо, у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ, під обстрілами також опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони. За даними МВС, внаслідок атаки загинули 13 людей, понад 100 дістали поранення.

Читайте також:

Теги: енергетика Міненерго обстріл обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві завершено розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
15 травня, 16:46
У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу, здійсненого росіянами у ніч проти 14 травня 2026 року
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
14 травня, 10:22
Серед жертв удару по житловому будинку виявилися працівники «Нової пошти»
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
15 травня, 09:59
У районах столиці розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки
Допомога постраждалим від масованого удару: у районах Києва розгорнули екстрені штаби та гарячі лінії
24 травня, 12:33
У місті Біла Церква виникла пожежа у гаражному кооперативі
Який вигляд має Біла Церква після влучання «Орєшніка» (відео)
24 травня, 17:11
Іноземні посли на власні очі побачили руйнування у Києві внаслідок ворожої атаки
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
25 травня, 21:53
У столиці внаслідок масованого обстрілу 24 травня постраждало 87 людей
Масована атака на Київ 24 травня 2026 року: рятувальники четверту добу ліквідовують наслідки
28 травня, 21:23
Ситуація з пальним у РФ погіршується вже не перший місяць
Уряд РФ готує подорожчання бензину та дизелю для росіян
Сьогодні, 00:25
Наслідки ранкової атаки на Київ
Київ оговтується після нічного удару: у місті знову лунали вибухи, видніється дим
Сьогодні, 07:59

Події в Україні

Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники
Через атаку РФ пошкоджено об'єкти енергетики та нафтогазової галузі, поранені працівники
Понад 100 поранених і 13 загиблих, серед них – трирічна дитина: наслідки російської атаки на Україну
Понад 100 поранених і 13 загиблих, серед них – трирічна дитина: наслідки російської атаки на Україну
Данило Гетманцев про позов Борнякова: Це чудовий шанс поставити крапку у багатомільярдних питаннях «цифрових реформ»
Данило Гетманцев про позов Борнякова: Це чудовий шанс поставити крапку у багатомільярдних питаннях «цифрових реформ»
Атака на Дніпро: кількість загиблих зростає, під завалами можуть бути люди (відео, фото)
Атака на Дніпро: кількість загиблих зростає, під завалами можуть бути люди (відео, фото)
Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил
Росія уночі атакувала Україну десятками ракет та сотнями БпЛА: звіт Повітряних сил
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 червня 2026 року

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua