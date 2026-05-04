Путін боїться замаху та заколоту, між силовиками наростає конфлікт, – західна розвідка

Володимир Путін перебуває у стані глибокої тривоги через можливу ліквідацію з боку власних еліт

Російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані глибокої тривоги через можливу ліквідацію з боку власних еліт. Як повідомляє проєкт «Важливі історії» із посиланням на секретний звіт розвідки однієї з країн Євросоюзу, путінська охорона радикально змінила протоколи безпеки президента РФ, фактично ізолювавши його в бункерах, інформує «Главком».

Згідно з даними розвідки, з березня 2026 року страх Путіна перед державним переворотом або замахом за допомогою безпілотників став критичним. Це змусило Федеральну службу охорони вжити безпрецедентних заходів:

Повна ізоляція: Путін перестав відвідувати свої резиденції на Валдаї та в Підмосков'ї.

Бункерний режим: Диктатор тижнями працює в модернізованих підземних комплексах (зокрема, у Краснодарському краї). У цей час державні медіа створюють ілюзію його публічної активності, транслюючи заздалегідь записані відеоматеріали (так звані «консерви»).

Також Федеральна служба охорони значно посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна:

в адміністрації президента відвідувачі проходять два рівні перевірки, включаючи повний огляд співробітників ;

скорочено список місць, які регулярно відвідує президент;

цього року не було організовано жодної поїздки на військову інфраструктуру, на відміну від частих візитів у 2025 році;

в окремих районах Москви періодично відключаються комунікаційні мережі;

співробітники спецслужб проводять масштабні перевірки з використанням кінологічних підрозділів, а також розміщуються вздовж Москви-річки, які готові реагувати на можливі атаки безпілотників;

співробітникам, які працюють поруч із Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами; вони повинні використовувати пристрої без доступу до Інтернету;

цим співробітникам також заборонено користуватися громадським транспортом – вони пересуваються виключно транспортом спецслужб;

у будинках кухарів, фотографів та охоронців встановлено системи спостереження.

Розвідники зазначають, що Путін більше не довіряє своєму найближчому оточенню. Основною загрозою він вважає не зовнішні сили, а саме представників російської еліти, які можуть використати сучасні технології (зокрема безпілотники) для здійснення перевороту, аби врятувати власні активи та вийти з-під санкцій.

«Сергій Шойгу, колишній міністр оборони і з травня 2024 року – секретар Ради безпеки Російської Федерації, який зберігає значний вплив у військовому командуванні, асоціюється із ризиком спроби держперевороту», – зазначають оглядачі проєкту «Важливі історії».

Арешт його колишнього першого заступника, Руслана Цалікова, 5 березня 2026 року розглядається як порушення неформальних гарантій безпеки для еліт, що послаблює позиції Шойгу та підвищує ймовірність того, що він сам може стати об'єктом кримінального переслідування.

«Главком» писав, що під час відвідування Школи олімпійського резерву, російський президент Володимир Путін публічно поцілував дитину. Цей епізод миттєво підхопили російські медіа, намагаючись створити образ «людяного лідера».

Соціологи та політтехнологи вбачають у цьому акті відчаю не «батьківську ніжність», а спробу зупинити стрімке падіння рівня довіри росіян, яке триває вже сьомий тиждень поспіль.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.