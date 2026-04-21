Два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Богдана Петруся

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Петруся, який повернувся до рідного міста «на щиті» через два роки після своєї загибелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Богдан Петрусь народився 23 грудня 1982 року у Львові. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради. Згодом здобув професію електрика у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва.

Працював слюсарем у Львівському комунальному підприємстві «Львівелектротранс».

Зі слів рідних, Богдан був спокійним, добрим, турботливим і щирим, компанійським, любив готувати, захоплювався автомобілями та механікою.

фото: Львівська міська рада

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Миколаївському та Херсонському напрямках у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-морських Сил Збройних сил України.

Захисник загинув 9 лютого 2024 року. Лише зараз, через два роки після трагічної дати, родина отримала можливість провести воїна в останню путь та поховати його у рідній землі. У Богдана залишилися батьки та родина.

21 квітня 2026 року Львів попрощається з героєм. Чин похорону відбудеться на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.