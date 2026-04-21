Два роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Богдана Петруся

Ірина Міллер
Богдан Петрусь народився 23 грудня 1982 року у Львові
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Петруся, який повернувся до рідного міста «на щиті» через два роки після своєї загибелі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Богдан Петрусь народився 23 грудня 1982 року у Львові. Навчався у Львівській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 Львівської міської ради. Згодом здобув професію електрика у Львівському вищому професійному училищі комп’ютерних технологій та будівництва.

Працював слюсарем у Львівському комунальному підприємстві «Львівелектротранс».

Зі слів рідних, Богдан був спокійним, добрим, турботливим і щирим, компанійським, любив готувати, захоплювався автомобілями та механікою.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Миколаївському та Херсонському напрямках у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-морських Сил Збройних сил України.

Захисник загинув 9 лютого 2024 року. Лише зараз, через два роки після трагічної дати, родина отримала можливість провести воїна в останню путь та поховати його у рідній землі. У Богдана залишилися батьки та родина.

21 квітня 2026 року Львів попрощається з героєм. Чин похорону відбудеться на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про прогрес у переговорах з Іраном
Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес
26 березня, 21:52
Мережа фахівців із цифрової трансформації працюватиме на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони
Сили оборони відкрили понад 2 тис. вакансій для IT-фахівців: кого шукають?
27 березня, 11:13
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
МЗС РФ підтвердило участь і втрати громадян Камеруну у війні проти України
Камерун розкрив втрати своїх громадян у війні на боці РФ
7 квiтня, 19:24
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
На окупованих територіях мобілізують студентів: як працює механізм примусового призову
11 квiтня, 07:59
Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня
Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня
12 квiтня, 05:46
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
AP: Китай заявив про готовність прийняти збагачений уран з Ірану
18 квiтня, 00:28
Росіяни вдарили по столиці
Понад 700 повітряних цілей запустила РФ по Україні: наслідки комбінованих атак
16 квiтня, 08:40
У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
16 квiтня, 14:35

В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 21 квітня 2026
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 21 квітня 2026
Не з'явився до ТЦК за повісткою і виграв суд: що стало вирішальним у справі
Не з'явився до ТЦК за повісткою і виграв суд: що стало вирішальним у справі
Зеленський ввів нову державну нагороду для учасників ліквідації ЧАЕС
Зеленський ввів нову державну нагороду для учасників ліквідації ЧАЕС
Президент розповів, у який спосіб Україна відмовиться від Patriot
Президент розповів, у який спосіб Україна відмовиться від Patriot
Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни
Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни

Новини

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Вчора, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Вчора, 09:27

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
