США впровадили українські технології ППО на ключовій базі

Єгор Голівець
glavcom.ua
США запросили українських інструкторів на базу в Саудівській Аравії
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Після атак Ірану американські військові застосували систему Sky Map для виявлення та перехоплення дронів

США почали використовувати українські технології протидії дронам на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії атак іранських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про розгортання української платформи управління та контролю Sky Map на авіабазі Prince Sultan Air Base. Система використовується для виявлення ворожих безпілотників, зокрема іранських дронів типу Shahed, та координації їх перехоплення.

За даними співрозмовників агентства, українські військові прибули на базу для навчання американських підрозділів роботі з цією технологією. Sky Map дозволяє інтегрувати дані з радарів і сенсорів для оперативного реагування на загрози.

Аналітики зазначають, що застосування українських рішень свідчить про наявні прогалини в системах протиповітряної та протиракетної оборони США. «Існують давні прогалини в покритті ППО США у світі. Це було добре відомо, але не вирішено», – заявив старший науковий співробітник Hudson Institute Тімоті Волтон.

Водночас на базі також використовують інші системи, включно з американськими платформами управління та перехоплювачами дронів. Під час тестування нових систем фіксували окремі інциденти, зокрема аварійне падіння одного з безпілотників-перехоплювачів.

Нагадаємо, що міністерство війни США планує різко збільшити витрати на безпілотні системи, заклавши десятки мільярдів доларів у найбільшому бюджетному запиті в історії.  

У новому бюджетному запиті Пентагон передбачив близько $75 млрд на розвиток дронів та засобів протидії їм. Це рішення відображає зміну військової стратегії США на тлі сучасних конфліктів.

Значну частину фінансування планують спрямувати на Автономну робочу групу з питань оборони (DAWG), яка працює зі спецпідрозділами та тестує нові системи. Для цього підрозділу передбачено $54,6 млрд – різке зростання порівняно з $225,9 млн у поточному році.

У відомстві наголошують, що основний акцент робиться не на розробці нових технологій, а на закупівлі, модернізації та масштабуванні вже існуючих безпілотних рішень.

