Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року
Нині триває 1359-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази

За минулу добу відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби зафіксовано три бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1359-й день повномасштабної війни в Україні.

