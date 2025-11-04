Головна Країна Події в Україні
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
фото: Офіс президента

Глава держави подякував воїнам за захист України

Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки, затверджено критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими, Зеленський зустрівся з воїнами на фронті. «Главком» склав добірку новин 4 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Рада підтримала законопроєкт щодо нової відстрочки

Верховна Рада України підтримала за основу (у першому читанні) проєкт Закону №13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Законопроєкт має на меті надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації деяким категоріям громадян. 

Затверджено критерії для визначення підприємств ОПК критично важливими

Міністерство оборони затвердило критерії, за якими підприємства, установи і організації у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності визначатимуть критично важливими для економіки. Оборонне відомство розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Раніше зазначені функції здійснювало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зеленський зустрівся з воїнами на фронті

У смузі відповідальності 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ і його околиці, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та заслухав доповідь командира.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку. 

Зокрема, на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами.

Путін запровадив цілорічний призов до армії

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Починаючи з наступного року, призивати росіян, які не перебувають у запасі, будуть з 1 січня по 31 грудня. Відправляти їх до місця проходження служби будуть двічі на рік – з 1 квітня по 15 липня і з 1 жовтня по 31 грудня.

Офіс генпрокурора провів обшук у співробітника НАБУ

У вівторок, 4 листопада, близько 03:00 ночі прокурори Офісу генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ. Офіс генпрокурора пояснив, що обшук співробітника Національного антикорупційного бюро провів через те, що він «організував стеження за будівлею Офісу генерального прокурора».

Теги: Володимир Зеленський війна фронт путін НАБУ Офіс Генерального прокурора мобілізація

