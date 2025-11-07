Київ попрощався з військовим та фотографом Костянтином Гузенком (фото)
Морські піхотинці передали батькам загиблого військового прапор та берет
У Києві попрощалися з Костянтином Гузенком — військовослужбовцем 35 окремої бригади морської піхоти, що постраждала через російський удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.
Прощання з військовим та фотографом
На прощання із загиблим військовим прийшли сотні людей, зокрема, його колеги та побратими. Спершу Костянтина Гузенка вшанували у Михайлівському соборі, а пізніше – на майдані Незалежності.
На майдані чимало людей пригадували, яким був Костянтин. Серед них був режисер та оператор Тарас Федоренко, який знімав пресофіцера для відеопроєкту «На лінії кадру».
«Я пам'ятаю, ми приїхали до Кості, і я про нього просто чув раніше, але як у нього поєднувався оцей романтизм і така любов, світлість з такою суворою службою, службою морського піхотинця […] І насправді що хочеться сказати… Дуже шкода, що на свій вік доводиться хоронити таких молодих друзів, але факт смерті менший, ніж життя, яке прожив Костя. Я дуже радий побачити таку велику кількість людей, таку велику кількість світлих, молодих людей», — розповів режисер.
Слово взяв і один з побратимів загиблого військового. Захисник наголосив, що Костянтин «увічнив, як Україна здобуває свою волю».
«У той час, коли багато хто у війську хоче багато чого віддати, щоб піти з бойової посади, він ухвалив рішення і почав переводитися на бойову посаду. Щоб нищити ворога, щоб захищати свою родину, захищати кожного з вас. Але війна внесла свої корективи. […] Подивіться скільки прапорів (на народному меморіалі памʼяті загиблих воїнів — ред.). Це всі найкращі, це цвіт нації. Є така фраза: “Вони загинули, щоб ми жили”. Так живіть за них, живіть гідно, памʼятайте», — зауважив військовий.
Морські піхотинці передали батькам загиблого військового прапор та берет.
28-річний Костянтин був фотографом, медіапродюсером і створював подкасти, працював разом із командою Ukraїner та проєктом «Архів війни». До війська він долучився на початку 2024 року, був штаб-сержантом у відділенні комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, де виконував функції пресофіцера.
Про загибель Костянтина стало відомо 3 листопада. Його колеги не розкрили обставин його смерті
Що відомо про Костянтина Гузенка
Костянтин Гузенко – київський документальний і художній фотограф, медіапродюсер та учасник команди Ukraїner. З початком повномасштабного вторгнення РФ він зосередив свою діяльність на документуванні наслідків війни та опору українців окупації.
Згодом Гузенко вступив до лав Збройних сил України, де обійняв посаду пресофіцера 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.
У травні 2025 року він став учасником відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів (UAPP) – серії документальних інтерв’ю з українськими фотографами, які, ставши військовими, продовжують творити у своїй професії.
