Київ попрощався з військовим та фотографом Костянтином Гузенком (фото)

Морські піхотинці передали батькам загиблого військового прапор та берет

У Києві попрощалися з Костянтином Гузенком — військовослужбовцем 35 окремої бригади морської піхоти, що постраждала через російський удар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Прощання з військовим та фотографом

На прощання із загиблим військовим прийшли сотні людей, зокрема, його колеги та побратими. Спершу Костянтина Гузенка вшанували у Михайлівському соборі, а пізніше – на майдані Незалежності.

Прощання з Костянтином Гузенком, 7 листопада 2025 року фото: Олександр Магула/Суспільне Новини

Прощання з Костянтином Гузенком, 7 листопада 2025 року фото: Олександр Магула/Суспільне Новини

На майдані чимало людей пригадували, яким був Костянтин. Серед них був режисер та оператор Тарас Федоренко, який знімав пресофіцера для відеопроєкту «На лінії кадру».

Прощання з Костянтином Гузенком, 7 листопада 2025 року фото: Олександр Магула/Суспільне Новини

«Я пам'ятаю, ми приїхали до Кості, і я про нього просто чув раніше, але як у нього поєднувався оцей романтизм і така любов, світлість з такою суворою службою, службою морського піхотинця […] І насправді що хочеться сказати… Дуже шкода, що на свій вік доводиться хоронити таких молодих друзів, але факт смерті менший, ніж життя, яке прожив Костя. Я дуже радий побачити таку велику кількість людей, таку велику кількість світлих, молодих людей», — розповів режисер.

6 фото На весь екран









У Києві попрощалися з військовим Костянтином Гузенком, 7 листопада 2025 року фото: Олександр Магула/Суспільне Новини

Слово взяв і один з побратимів загиблого військового. Захисник наголосив, що Костянтин «увічнив, як Україна здобуває свою волю».

«У той час, коли багато хто у війську хоче багато чого віддати, щоб піти з бойової посади, він ухвалив рішення і почав переводитися на бойову посаду. Щоб нищити ворога, щоб захищати свою родину, захищати кожного з вас. Але війна внесла свої корективи. […] Подивіться скільки прапорів (на народному меморіалі памʼяті загиблих воїнів — ред.). Це всі найкращі, це цвіт нації. Є така фраза: “Вони загинули, щоб ми жили”. Так живіть за них, живіть гідно, памʼятайте», — зауважив військовий.

Морські піхотинці передали батькам загиблого військового прапор та берет.

Морські піхотинці передали батькам загиблого військового прапор та берет фрир: Ірина Сітнікова/hromadske

28-річний Костянтин був фотографом, медіапродюсером і створював подкасти, працював разом із командою Ukraїner та проєктом «Архів війни». До війська він долучився на початку 2024 року, був штаб-сержантом у відділенні комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, де виконував функції пресофіцера.

Про загибель Костянтина стало відомо 3 листопада. Його колеги не розкрили обставин його смерті

Що відомо про Костянтина Гузенка

Костянтин Гузенко – київський документальний і художній фотограф, медіапродюсер та учасник команди Ukraїner. З початком повномасштабного вторгнення РФ він зосередив свою діяльність на документуванні наслідків війни та опору українців окупації.

Місце та дата поховання Костянтин Гузенко буде повідомлена згодом фото: Костянтин Гузенко/Facebook

Згодом Гузенко вступив до лав Збройних сил України, де обійняв посаду пресофіцера 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

У травні 2025 року він став учасником відеопроєкту «На лінії кадру» від Української асоціації професійних фотографів (UAPP) – серії документальних інтерв’ю з українськими фотографами, які, ставши військовими, продовжують творити у своїй професії.