МЗС Латвії засудило нічний удар РФ по Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
МЗС Латвії засудило нічний удар РФ по Україні
МЗС Латвії відреагувало на обстріл України
фото: ДСНС Київщини

У міністерстві додали, що за цих обставин не може бути ніяких виправдань та нейтральності

МЗС Латвії назвало нічний російський обстріл України актом відвертого варварства та закликало до посилення максимального тиску на державу-агресора. Про це йдеться в опублікованій заяві міністерства. 

У латвійському відомстві наголосили, що Росія вчинила акт відвертого варварства, і що, заявляючи про використання ракети «Орєшнік», Кремль вчиняє навмисні воєнні злочини проти цивільного населення.

«Вночі ракети влучили в житлові райони та критичну інфраструктуру, зануривши мільйони людей у темряву, холод і страх посеред зими. Це продуманий масовий терор проти цілої нації», – заявили у МЗС Латвії.

У міністерстві додали, що за цих обставин не може бути ніяких виправдань та нейтральності.

«Тільки максимальний тиск на агресора і непохитна підтримка України», – зазначили у заяві.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня столиця знову зазнала масованої повітряної ворожої атаки. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 25 потерпілих.

Росія використовує проти України балістичні ракети середньої дальності з метою залякування Заходу та тиску на міжнародних партнерів України. Удар «Орєшніком» по Львівщині мав показовий характер. Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат. 

У ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

росія Київ обстріл Латвія столиця населення балістичні ракети

