Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням
Артем Новіков у січні 2023 року загинув під Бахмутом, прикриваючи побратимів
Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» Артема Новікова (позивний Террор) пані Олена зробила собі татуювання на його честь. Про це повідомляє Главком з посиланням на Благодійний фонд «Трибуна Героїв».
Татуювання пані Олени – це розділи життя, викарбувані на тілі: фанатські, футбольні й найголовніші – про сина.
Фанатська сторінка: емблема колективу «North Company». Символ, який можна отримати лише тоді, коли тебе визнають своїм. У цьому колективі Артем був своїм – фанатом, другом, воїном характеру.
Футбольна сторінка: «Динамо» із трьома зірками. Дві з них були на татуюванні ще за життя Артема. Коли клуб виборов 30-й чемпіонський титул, мама додала третю – щоб бути разом із історією команди, яку любив її син.
Особиста сторінка: портрет Артема. Хлопця, який із дитинства бігав швидше за трамваї, малював і співав у ансамблі, ріс у світі спорту й дружби. Фаната «Динамо», представника «North Company», воїна 3-ї штурмової бригади, який у січні 2023 року загинув під Бахмутом, прикриваючи побратимів.
Кожне з цих татуювань – більше, ніж малюнок. Це символи пам’яті, які тримають поруч Артема, його шлях від підтримки на трибунах до захисту на передовій. Це футбольна й материнська любов, яка житиме завжди.
