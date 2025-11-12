Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням

Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Татуювання – більше, ніж малюнок

Артем Новіков у січні 2023 року загинув під Бахмутом, прикриваючи побратимів

Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» Артема Новікова (позивний Террор) пані Олена зробила собі татуювання на його честь. Про це повідомляє Главком з посиланням на Благодійний фонд «Трибуна Героїв».

Татуювання пані Олени – це розділи життя, викарбувані на тілі: фанатські, футбольні й найголовніші – про сина.

Фанатська сторінка: емблема колективу «North Company». Символ, який можна отримати лише тоді, коли тебе визнають своїм. У цьому колективі Артем був своїм – фанатом, другом, воїном характеру.

Футбольна сторінка: «Динамо» із трьома зірками. Дві з них були на татуюванні ще за життя Артема. Коли клуб виборов 30-й чемпіонський титул, мама додала третю – щоб бути разом із історією команди, яку любив її син.

Особиста сторінка: портрет Артема. Хлопця, який із дитинства бігав швидше за трамваї, малював і співав у ансамблі, ріс у світі спорту й дружби. Фаната «Динамо», представника «North Company», воїна 3-ї штурмової бригади, який у січні 2023 року загинув під Бахмутом, прикриваючи побратимів.

Кожне з цих татуювань – більше, ніж малюнок. Це символи пам’яті, які тримають поруч Артема, його шлях від підтримки на трибунах до захисту на передовій. Це футбольна й материнська любов, яка житиме завжди.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Мама загиблого на фронті фаната «Динамо» зробила татуювання з його зображенням
