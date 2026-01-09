Головна Країна Події в Україні
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Повітряні сили пояснили, чому РФ атакувала «Орєшніком» саме Львів
фото: вікіпедія (ілюстративне)

Ігнат: Противник обрав цей регіон, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів

Росія використовує проти України балістичні ракети середньої дальності з метою залякування Заходу та тиску на міжнародних партнерів України. Удар «Орєшніком» по Львівщині мав показовий характер. Про це заявив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає «Главком».

За словами Ігнатова, такими атаками Росія прагне спричинити резонанс у медіа й продемонструвати буцімто можливість завдавати ударів поблизу кордонів держав НАТО.

«Таким чином противник робить потужну і медійну тему, тому що потрібно залякати Захід. Мовляв, «ми б’ємо далеко, б’ємо аж під кордони країн НАТО». Географічне розташування Львова, зрозуміло, близько до Польщі. Тому противник обрав цей регіон, щоб провести такі дії атакувальні з метою впливу на наших партнерів», – підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо. 

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Згодом Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік».

Теги: Повітряні сили ЗСУ Юрій Ігнат війна Львів

