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Bloomberg: Росія планує втрутитися у вибори президента США за допомогою штучного інтелекту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Bloomberg: Росія планує втрутитися у вибори президента США за допомогою штучного інтелекту
Іран і Росія отримали інформацію про реєстрацію виборців у США
фото: Depositphotos

Розвідувальна спільнота очікує, що Росія скористається соціальними розбратами у США

Росія та інші противники Сполучених Штатів Америки хочуть вплинути на майбутні вибори американського президента за допомогою найнятих комерційних фірм та генеративного штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg із покликанням на американських чиновників.

Представники Офісу директора національної розвідки США на умовах анонімності назвали Росію найсерйознішою загрозою у цьому виборчому циклі.

Американські посадовці припускають, що Москва може розглядати президентські вибори у США як можливість досягти своїх ширших цілей – скоротити підтримку військових зусиль України, підірвати довіру до демократичних інститутів і загалом підірвати довіру до Сполучених Штатів.

Розвідувальна спільнота очікує, що Росія скористається соціальними розбратами у США, включно з протестами в університетському містечку на підтримку палестинців у війні в Газі.

Крім того, за повідомленням Bloomberg, Іран планує діяти як агент хаосу на виборах 2024 року, породжуючи внутрішні чвари та навіть пропагуючи насильство. Водночас Китай, за словами офіційних осіб, дотримується обережнішого підходу та усвідомлює потенційний удар, який може супроводжувати втручання у вибори.

Центр іноземного шкідливого впливу ODNI, який почав працювати у вересні 2022 року, намагатиметься протистояти цим загрозам за допомогою аналізу медіа. За словами офіційних осіб, ця програма має на меті встановити, чи медіа створюються синтетично чи маніпулюють іноземні агенти за допомогою комбінації комерційно доступних і власних інструментів розвідувального співтовариства.

Центр також контролює зусилля розвідувального співтовариства щодо сповіщення цілей про іноземне втручання, а також сповіщення громадськості про нові загрози.

У жовтні 2020 року Офіс директора національної розвідки США попередив, що і Іран, і Росія отримали інформацію про реєстрацію виборців у США, намагаючись втрутитися в ті вибори. Офіційні особи звинуватили іранців у тому, що вони видавали себе за ультраправу групу «Горді хлопчики», щоб надсилати залякувальні електронні листи виборцям.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Раніше повідомлялося, що Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.

До слова, колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що якби він був президентом на моменту нападу Росії на Україну, то він бомбив би Москву.

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Теги: штучний інтелект США росія вибори у США

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