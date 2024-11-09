Росіяни активно готуються до штурмів на півдні України

За словами Волошина, деякі штурмові групи вже переміщені на передові позиції

Ворог продовжує обстріли не лише позицій сил оборони, а й міст на півдні України

Російські військові вже поповнили боєприпаси, наразі активно проводять розвідку позицій ЗСУ. Зокрема, інженерну та повітряну. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

За словами Волошина, деякі штурмові групи вже переміщені на передові позиції. Це говорить про те, що найближчим часом ворог розпочне штурми.

«Я маю на увазі не великий наступ, а штурмові дії на одній з ділянок лінії зіткнення», – додав він.

Речник також розповів, що ворог продовжує обстріли не лише позицій сил оборони, а й міст на півдні України.

Нагадаємо, ворог минулої доби мав успіхи на Донецькому напрямку. Просування противника зафіксовани одразу біля семи населених пунктів.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, на фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Тим часом на «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.