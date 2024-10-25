Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА

Окупанти знову запустили «Шахеди» по столиці та українських регіонах

Завдяки бойовій роботі українських захисників цієї ночі було знешкоджено близько півтора десятка ударних безпілотників, якими війська РФ намагалися атакувати Київ. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

«Вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - Російська Федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю. На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько півночі, а вдруге – приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив очільник КМВА Сергій Попко, за цей час було виявлено та в різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка ворожих дронів, що загрожували столиці.

Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Зокрема в Дарницькому районі вони призвели до займання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано.

«Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються», - додав Попко.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдав удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Нагадаємо, вночі у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Місцевих жителів закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників