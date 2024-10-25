Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
Вночі РФ атакувала Київ дронами
фото з відкритих джерел

Окупанти знову запустили «Шахеди» по столиці та українських регіонах

Завдяки бойовій роботі українських захисників цієї ночі було знешкоджено близько півтора десятка ударних безпілотників, якими війська РФ намагалися атакувати Київ. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

«Вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня!  І знову ворог - Російська Федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території Курської області та Краснодарського краю. На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько півночі, а вдруге – приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години», – йдеться в повідомленні.

Як зазначив очільник КМВА Сергій Попко, за цей час було виявлено та в різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка ворожих дронів, що загрожували столиці.

Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки зафіксовано падіння уламків ворожих дронів. Зокрема в Дарницькому районі вони призвели до займання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано.

«Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються», - додав Попко.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня 2024 року (із 22.00 22 жовтня) ворог завдав удару по Україні 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Нагадаємо, вночі у повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Місцевих жителів закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників

Теги: боєприпаси ворог війна Київ Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу
Зеленський: План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру
17 жовтня, 13:44
Візит кардинала Маттео Марія Дзуппі до Москви відбувається в межах місії, дорученої Папою Франциском
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до Москви: мета візиту
14 жовтня, 16:29
Данило Гетманцев розповів про легалізацію криптовалюти
Нардеп повідомив, коли в Україні легалізують криптовалюту
10 жовтня, 16:41
У різних районах Києва з'явилися «зелені» вуличні меблі
Столичні парки прикрасили вуличні меблі з озелененням (фото)
9 жовтня, 13:49
Боррель наголосив, що Європа має продовжувати підтримувати Україну
Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки Заходу: заява Борреля
7 жовтня, 12:20
Естонія готова надавати Україні допомогу, але із дещо іншими пріорітетами
«Абсолютно новий курс»: Естонія змінює підходи до військової допомоги Україні
1 жовтня, 13:59
Швеція підтримує цілісність територій України
Якщо РФ отримає вигоду від агресії в Україні, то вона не зупиниться – МЗС Швеції
29 вересня, 00:58
Вяльбе двічі була довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах президента РФ
Російська спортивна чиновниця запропонувала скинути бомбу на Лондон
28 вересня, 16:15
ФСБ та регулярні війська РФ не можуть налагодити співпрацю
ФСБ не має досвіду координації регулярних військ РФ у Курській області – ISW
27 вересня, 05:57

Події в Україні

Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
Сили оборони за ніч знищили до півтори десатка БпЛА, які летіли на Київ – КМВА
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Україна мала успіх на Курщині, а окупанти постійно штурмують на Донбасі – звіт ISW
Україна мала успіх на Курщині, а окупанти постійно штурмують на Донбасі – звіт ISW
Пролежав в землі більше двох місяців: на Львівщині знешкодили «Кинджал»
Пролежав в землі більше двох місяців: на Львівщині знешкодили «Кинджал»
ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ
ЗАЕС вдруге за місяць відключили від електроенергії більш ніж на добу – МАГАТЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
54K
Голові МСЕК Закарпаття, який звільнився в розпал «інвалідного» скандалу, буде оголошено підозру
49K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
16K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
12K
Чоловіки 50-60 років підлягають мобілізації на загальних умовах – Волинський ТЦК

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua