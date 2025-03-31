Росіяни активізували наступ на одному з напрямків фронту: що відомо

Російські війська час від часу проводять серію атак на Лиманському напрямку

Українські бійці зазначають, що ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками

Окупанти намагаються тиснути на Лиманському напрямку, зокрема, активізували тут наступальні дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

«Російські війська час від часу проводять серію атак. Найгарячіше – в смузі відповідальності воїнів бригади Хоробрих. Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками.

«Воїни бригади Хоробрих знищують штурмові групи противника ще на підступах до наших оборонних позицій, виборюючи кожен метр української землі», – наголошують військові.

Як відомо, триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російська армія просунулася у Донецькій області. «Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – повідомляють аналітики ресурсу DeepState.