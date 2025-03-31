Росіяни активізували наступ на одному з напрямків фронту: що відомо
Українські бійці зазначають, що ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками
Окупанти намагаються тиснути на Лиманському напрямку, зокрема, активізували тут наступальні дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.
«Російські війська час від часу проводять серію атак. Найгарячіше – в смузі відповідальності воїнів бригади Хоробрих. Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками.
«Воїни бригади Хоробрих знищують штурмові групи противника ще на підступах до наших оборонних позицій, виборюючи кожен метр української землі», – наголошують військові.
Як відомо, триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, російська армія просунулася у Донецькій області. «Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
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