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Росіяни активізували наступ на одному з напрямків фронту: що відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни активізували наступ на одному з напрямків фронту: що відомо
Російські війська час від часу проводять серію атак на Лиманському напрямку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські бійці зазначають, що ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками

Окупанти намагаються тиснути на Лиманському напрямку, зокрема, активізували тут наступальні дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

«Російські війська час від часу проводять серію атак. Найгарячіше – в смузі відповідальності воїнів бригади Хоробрих. Тут противник активізував наступальні дії здебільшого піхотними групами, але зміг накопичити суттєву чисельну перевагу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками.

«Воїни бригади Хоробрих знищують штурмові групи противника ще на підступах до наших оборонних позицій, виборюючи кожен метр української землі», – наголошують військові.

Як відомо, триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, російська армія просунулася у Донецькій області. «Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

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Теги: Донеччина війна окупанти

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