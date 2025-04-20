Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 20 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 20 квітня втратила:
- особового складу – близько 941100 (+950) осіб,
- танків – 10677 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22271 (+5) од,
- артилерійських систем – 26649 (+49) од,
- РСЗВ – 1368 (+0) од,
- засоби ППО – 1139 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33240 (+64),
- крилаті ракети – 3148 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45274 (+112) од,
- спеціальна техніка – 3859 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 20 квітня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них чотирипродовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1152-й день повномасштабної війни в Україні.
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