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Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 22271 бойових броньованих машин

Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 квітня втратила:

  • особового складу – близько 941100 (+950) осіб,
  • танків – 10677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22271 (+5) од,
  • артилерійських систем – 26649 (+49) од,
  • РСЗВ – 1368 (+0) од,
  • засоби ППО – 1139 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 33240 (+64),
  • крилаті ракети – 3148 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 45274 (+112) од,
  • спеціальна техніка – 3859 (+1).
Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 20 квітня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до шести ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них чотирипродовжили рух з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Як відомо, триває 1152-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб

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Втрати ворога станом на 20 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
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