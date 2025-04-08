Загинув під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Артема Бабича

Артем Бабич здобував вищу освіту, щоб продовжити кар’єру у військовій сфері – мріяв й надалі служити Україні

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Артема Бабича.

Командир взводу стрілецької роти, сержант Артем Бабич загинув 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Кіндрашівка Куп’янського району на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка та на державний університет «Житомирська політехніка».

Артем Бабич народився 30 травня 1990 року. Він був студентом четвертого курсу заочної форми навчання Державного університету «Житомирська політехніка», спеціальності «Менеджмент» (група ЗМО-21-1). Бабич вступив на навчання до університету у 2021 році, поєднував навчання зі службою, мріяв про майбутнє, сповнене можливостей і розвитку. Спілкування з ним завжди було сповнене теплом та оптимізмом, зазначили в університеті.

Артем Бабич загинув 31 березня на Харківщині фото: Ігор Сапожко/Facebook

У червні 2025 року Артем Анатолійович мав отримати омріяний диплом бакалавра, він прагнув здобути вищу освіту, щоб продовжити кар’єру у військовій сфері – мріяв й надалі служити Україні.

Командир взводу стрілецької роти, сержант Артем Бабич загинув 31 березня 2025 року фото: Ігор Сапожко

«На жаль, життя відміряло йому занадто короткий, але сповнений честі й відваги шлях», – написали у Житомирській політехніці.

Поховали захисника на Алеї Слави у Броварах.

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