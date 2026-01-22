Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів
колаж: glavcom.ua

Нині триває 1429-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 154 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення.

Нагадаємо, триває 1429-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: фронт війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін прокоментував тему Гренландії та переговори з США
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа
Вчора, 21:53
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки
Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки
13 сiчня, 17:08
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію
8 сiчня, 19:09
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
30 грудня, 2025, 19:07
ЗСУ утримують місто, але рельєф ускладнює оборону Гуляйполя
Гуляйполе в сірій зоні: українські війська борються з рельєфом та ворогом
29 грудня, 2025, 16:48
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
23 грудня, 2025, 10:34

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
У деяких областях 22 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
У деяких областях 22 січня 2026 року введено аварійні відключення світла
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2026
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua