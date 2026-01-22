Карта бойових дій в Україні станом на 22 січня 2026 року
Нині триває 1429-й день повномасштабної війни
За минулу добу відбулося 154 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.
Новини війни
Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 6183 дронів-камікадзе та здійснили 3552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 21 – з реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці Дніпропетровської області; Тернувате, Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка, Юльївка, Розумівка, Гуляйполе, Гуляйпільське Запорізької області; Садове Херсонської області.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки противника, засіб протиповітряної оборони, один пункт управління противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські війська зупинили сім атак противника у районі населеного пункту Дворічанське та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.
На Куп’янському напрямку
Учора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.
На Лиманському напрямку
Ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Діброви, Лиману й Новосергіївки.
На Слов’янському напрямку
Сили оборони відбили дві атаки противника у районі населеного пункту Дронівка.
На Краматорському напрямку
Українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.
На Костянтинівському напрямку
Противник здійснив десять атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 38 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Іванівки, Сергіївки й Новопідгороднього.
На Олександрівському напрямку
Противник вчора здійснив вісім атак, у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Соснівки й Нового Запоріжжя.
На Придніпровському напрямку
Противник двічі безрезультатно намагався покращити своє положення.
Нагадаємо, триває 1429-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0