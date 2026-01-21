Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа

Російський диктатор розповів про готовність спрямувати $1 млрд на «Раду миру» та анонсував візит Віткоффа і Кушнера до Москви

Правитель Росії Путін заявив, що Москва обговорює зі США можливість використання заморожених російських активів для відновлення територій у зоні так званої «СВО», а також прокоментував тему Гренландії та майбутні переговори щодо України. Про це повідомляє «Главком».

За словами диктатора, Росія готова спрямувати $1 млрд із заморожених у США коштів на фінансування так званої «Ради миру».

Він також заявив, що тема Гренландії та відносин між США і Данією не стосується Росії, водночас назвавши підхід Копенгагена до острова «жорстким». «Данія завжди ставилася до Гренландії як до колонії», – сказав Путін.

Господар Кремля також заявив, що Сполучені Штати зможуть «потягнути» купівлю Гренландії, якщо ціна буде співставною з тією, за яку Росія свого часу продала Аляску. Окремо Путін повідомив, що спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер найближчим часом прибудуть до Москви для продовження діалогу щодо України. «Віткофф і Кушнер завтра приїдуть до Москви для продовження переговорів», – заявив він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і вважає, що сторони перебувають у точці, де можуть укласти мирну угоду. Він наголосив, що війни можна припиняти шляхом переговорів і прямого діалогу.

Крім того, Трамп неодноразово заявляв про інтерес США до Гренландії, називаючи її стратегічно важливою територією та ставлячи під сумнів здатність Данії забезпечити її безпеку. Він також пообіцяв не застосовувати військову силу для захоплення острова.