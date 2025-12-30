Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану

Президент: Є документи, які будуть точно готові в січні для підписання

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорював з американським лідером Дональдом Трампом покрокову стратегію реалізації мирного плану та гарантій безпеки. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

«З наших шести документів, як я і казав, шостий документ – це саме план, який ми пропонуємо для обговорення. Не те, що б це тільки український план, – ми це пропонуємо для обговорення, для якогось бачення і змін, пропозицій з боку Сполучених Штатів Америки, також європейців. І, безумовно, на все це потрібен час. Ми пропонуємо: радники зустрілися в січні, в січні зустрілися лідери. Ми вважаємо, що в січні є можливість зустрічатися лідерам Європи, США і України – всім разом», – сказав Зеленський.

Президент додав: «Є документи, які будуть точно готові в січні для підписання. Це залежить вже від можливостей і бажання сторін підписати. І ми піднімали питання щодо зустрічі з «рускімі».

Зокрема, Зеленський підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я не боюся будь-якого формату нашої зустрічі. Головне, щоб «рускіє» не боялися», – додав він.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.