Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 3 березня
фото: Генштаб ЗСУ

3 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу, застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населеного пункту Зибине.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник чотири рази атакував в напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки й Новопідгороднього.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог дев’ять разів наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне і Злагода. Вишневе та Писанці зазнали авіаударів противника.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Іідбулося 21 атака у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове.

Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке. Три боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1469-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб фронт окупанти війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1469-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2026 року
Сьогодні, 08:27
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
1 березня, 10:34
РФ атакувала Криворізький та Синельниківський райони
РФ атакувала три райони Дніпропетровщини понад 30 разів
27 лютого, 19:23
Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки не було необхідних ресурсів
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
18 лютого, 14:33
Схильності Путіна створюють загрозу для миру в Європі, зауважив Зеленський
«Путін не живе, як звичайні люди». Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить російського диктатора
14 лютого, 16:02
РФ з початку війни втратила 11 654 танки
Втрати ворога станом на 9 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
9 лютого, 06:44
Подія, яку вивчав суд, сталася на на платформі станції метро «Хрещатик»
Чоловік, який у метро лапав жінку, заявив, що він інтелігент. Що вирішив суд
7 лютого, 13:00
Реальна кількість СЗЧ вища, ніж офіційно озвучені 200 тисяч випадків, повідомив Білецький
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів
7 лютого, 10:42
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55

Події в Україні

Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу
На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога
На Луганщині партизани заблокували ключовий маршрут ворога
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
На Херсонщині через удар ворожого дрона загинув патрульний поліцейський
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Затримано агентку ФСБ, яка намагалася проникнути в ТЦК на Харківщині
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
Клопотенко буде розробляти рецепти для ЗСУ? Кухар-шоумен дав роз'яснення
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ
Глузував із меморіалу героїв у Києві: військовому оголошено підозру у СЗЧ

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Сьогодні, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Сьогодні, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua