Лінія фронту станом на 3 березня 2026. Зведення Генштабу

3 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 46 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу, застосував 3678 дронів-камікадзе та здійснив 2330 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

3 березня на фронті відбулося 123 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп'янському напрямку

Противник чотири рази атакував в напрямку Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили дев’ять атак окупантів в бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов'янському напрямку

Противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Закітного й Платонівки та у напрямку Різниківки й Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка, Русин Яр та у бік Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Молодецьке та в бік Новоолександрівки й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку

Ворог дев’ять разів наступав у бік населених пунктів Тернове, Вишневе, Вороне і Злагода. Вишневе та Писанці зазнали авіаударів противника.

На Гуляйпільському напрямку

Іідбулося 21 атака у районах Гуляйполя та у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Святопетрівка, Зелене, Цвіткове.

Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Чарівне, Долинка, Любицьке, Самійлівка, Новоукраїнка, Зелена Діброва, Гірке. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Відбулося два боєзіткнення з ворогом в районі Степногірська та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 1469-й день повномасштабної війни в Україні.