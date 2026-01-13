Україна ініціювала засідання ОБСЄ через російські атаки

Сибіга: Я закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ усвідомити загрозу та масштаб виклику, який становить найбільша й найдовша війна в Європі з часів Другої світової війни

Після серії екстрених засідань, зокрема Ради Безпеки ООН і НАТО, цього четверга, 15 січня, на вимогу України в ОБСЄ буде розглянуто російські удари та зневагу РФ до мирних зусиль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Не було і не буде жодних пауз у тиску на Росію, зокрема на міжнародних майданчиках, доти, доки держава-терорист твердо налаштована вести свою геноцидну агресивну війну. Час проведення позачергових дебатів обрано так, щоб вони збіглися з інавгураційним засіданням постійної ради ОБСЄ у 2026 році та представленням пріоритетів головування Швейцарії, які представить мій друг Ігнаціо Кассіс, чітко демонструючи, що досягнення справедливого й тривалого миру для України є головним пріоритетом цієї організації та порядку денного», – йдеться у заяві.

Сибіга додав: «Я закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ усвідомити загрозу та масштаб виклику, який становить найбільша й найдовша війна в Європі з часів Другої світової війни для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя».

До слова, 12 січня, відбулося ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, під час якого обговорювали масовані російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, а також застосування Росією балістичної ракети проміжної дальності «Орєшнік».

За словами Сибіги, Україна поінформувала союзників про удари РФ по критично важливій енергетичній інфраструктурі.