Третій корпус Білецького: Масштабували найкращий досвід на всі бригади і створили армію нового рівня

Третій армійський корпус запустив нову рекрутингову кампанію «Зроблено для тебе». У ній військові розповідають, як масштабували досвід Третьої штурмової на всі бригади корпусу, і яких результатів досягли.

Ця кампанія не про креатив, а про результати. За менше ніж рік існування корпус втілив чимало реформ, до яких закликав командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Корпус на своєму рівні показує, якою має бути українська армія нового рівня.

«Людяні командири, бо самі пройшли через окопи. Найменше СЗЧ – бо йдуть не від нас, а до нас. Усіх забезпечуємо, бо є власний фонд. І постійно навчаємо, бо бережемо життя. Цінуємо заслуги, а не погони. Ініціативу вітають, підтримують хобі, а панки і репери служать разом. Це – армія для людей», – заявили в корпусі.

Третій армійський корпус створив власну ППО, підрозділ наземних роботизованих систем, полк безпілотних систем. Навчання пілотів проходить у власній школі KillHouse Academy.

Створено корпусну ВЛК – без черг, бюрократії та приниження військовослужбовців. Бійців лікують у своїй лікарні. Від моменту поранення і під час реабілітації про них дбає Патронатна служба «Янголи». Для підтримки ветеранів після служби створено Ветеранський корпус.