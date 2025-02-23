Скільки українських територій окупувала Росія за три роки великої війни: аналіз CNN

Україна зазнала великих втрат у східних районах навколо Донецька і Бахмута

Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році втратила 11% своїх територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз CNN.

А якщо брати до уваги те, що війна розпочалась ще у 2014 році, то площа втрачених Україною земель становить близько 18%.

«На початку (повномасштабної, – «Главком») війни Україна втримала російські війська від захоплення своєї столиці, Києва, а потім здобула перемоги в деяких частинах Харківської та Херсонської областей. Але вона також зазнала великих втрат у східних районах навколо Донецька і Бахмута», – зазначається в статті.

Зазначається, що Україна змогла утримати, а в деяких випадках і відбити назад захоплені території, багато в чому завдяки військовій допомозі від західних союзників.

Найбільшим джерелом фінансування України від початку війни 2022 року були США, надавши 47% усього обсягу допомоги. Від Євросоюзу Україна отримала 32% і ще 20% від інших країн - зокрема, від Великої Британії, Канади, Японії.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів.

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