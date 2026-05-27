Карта бойових дій в Україні станом на 27 травня 2026 року

На Куп’янському напрямку оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед

За минулу добу зафіксовано 267 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Учора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБів, здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне.

На Куп’янському напрямку

Українські оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Борова, Колісниківка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Ворог проводив одну наступальну дію в районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував один раз, в районі населеного пункту Новохатське.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Залізничне, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в напрямку Щербаків, Степногірська та Білогір’я.

Нагадаємо, триває 1554-й день повномасштабної війни в Україні.