Іран заявив про недовіру до США та пригрозив війною

Єгор Голівець
Глава МЗС Ірану Аббас Аррагчі заявив, що низка суперечливих заяв змусила Іран засумніватися у справжніх намірах США
фото: Reuters
Тегеран заявив, що готовий до переговорів лише за «серйозних намірів» Вашингтона

Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами лише за умови «серйозності» намірів Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час спілкування з журналістами. За словами глави іранського МЗС, Тегеран не довіряє США через «суперечливі сигнали» з боку американської влади.

«Суперечливі сигнали змусили країну сумніватися в реальних намірах американців щодо переговорів», – зазначив Арагчі.

Водночас він заявив, що Іран продовжує підтримувати перемир’я, аби дати шанс дипломатичному врегулюванню. «Процес посередництва з боку Пакистану не зазнав краху, але перебуває у складному становищі. Іран намагається дотримуватися перемир’я, щоб дати шанс дипломатії, але також готовий повернутися до бойових дій», – сказав глава МЗС Ірану.

Крім того, Арагчі прокоментував ситуацію навколо Ормузької протоки. За його словами, Іран дозволяє прохід суден через протоку, за винятком країн, які перебувають у стані війни з Тегераном.

Міністр також зазначив, що кораблі, які планують транзит через Ормузьку протоку, повинні погоджувати це зі своїм військово-морським флотом.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія запропонувала укласти регіональний пакт про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном. Ініціатива має стати основою для післявоєнної стабільності в регіоні. 

Ер-Ріяд пропонує створити механізм безпеки за аналогією з Гельсінськими угодами 1975 року, які допомогли знизити напругу в Європі під час Холодної війни. Документ має передбачати взаємні гарантії ненападу, зменшення ризику нових конфліктів та надання Ірану певних міжнародних гарантій безпеки.

