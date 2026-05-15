Іран заявив про недовіру до США та пригрозив війною
Тегеран заявив, що готовий до переговорів лише за «серйозних намірів» Вашингтона
Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами лише за умови «серйозності» намірів Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час спілкування з журналістами. За словами глави іранського МЗС, Тегеран не довіряє США через «суперечливі сигнали» з боку американської влади.
«Суперечливі сигнали змусили країну сумніватися в реальних намірах американців щодо переговорів», – зазначив Арагчі.
Водночас він заявив, що Іран продовжує підтримувати перемир’я, аби дати шанс дипломатичному врегулюванню. «Процес посередництва з боку Пакистану не зазнав краху, але перебуває у складному становищі. Іран намагається дотримуватися перемир’я, щоб дати шанс дипломатії, але також готовий повернутися до бойових дій», – сказав глава МЗС Ірану.
Крім того, Арагчі прокоментував ситуацію навколо Ормузької протоки. За його словами, Іран дозволяє прохід суден через протоку, за винятком країн, які перебувають у стані війни з Тегераном.
Міністр також зазначив, що кораблі, які планують транзит через Ормузьку протоку, повинні погоджувати це зі своїм військово-морським флотом.
Нагадаємо, що Саудівська Аравія запропонувала укласти регіональний пакт про ненапад між країнами Близького Сходу та Іраном. Ініціатива має стати основою для післявоєнної стабільності в регіоні.
Ер-Ріяд пропонує створити механізм безпеки за аналогією з Гельсінськими угодами 1975 року, які допомогли знизити напругу в Європі під час Холодної війни. Документ має передбачати взаємні гарантії ненападу, зменшення ризику нових конфліктів та надання Ірану певних міжнародних гарантій безпеки.
