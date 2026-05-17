Війна в Україні триватиме ще довго: німецький експерт зробив похмурий прогноз

Україна перебуває у невигідному становищі з точки зору людських ресурсів, а Росія, попри санкції, все ще здатна вести бої

Швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто, конфлікт триватиме ще дуже довго і може перейти в «нескінченну війну дронів». Як інформує «Главком», такий прогноз виданню Bild озвучив експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль.

«На даний момент війна на виснаження триватиме», – сказав він.

Експерт зазначив, що існує безліч історичних прикладів, коли війни затягувалися на роки, попри виснаження та ознаки миру, тому що обидві сторони вірили в неминучу перемогу. За його словами, у війні Росії проти України також одна зі сторін може «занадто пізно зрозуміти, що кінець близький».

«Наразі, схоже, немає ефективних контрзаходів проти переважної сили безпілотників. Спочатку їх потрібно буде знищити на полі бою, перш ніж стане можливим ще один успішний наступ. Через високі витрати життєздатними варіантами залишаться лише лазери або кулемети», – сказав Уль.

Експерт стверджує, що Росія все ще здатна вести війну завдяки своїм ресурсам. Хоча існують економічні проблеми та санкції, системного колапсу, якого очікував Захід, не сталося.

Експерт також вважає, що в разі потенційного скорочення кількості добровольців, яких заманюють великими сумами грошей, Москва використовуватиме інші засоби для вербування персоналу на фронт. Можлива подальша часткова мобілізація або навіть перетворення «спеціальної воєнної операції» на «антитерористичну операцію».

При цьому, на його думку, Україна перебуває у невигідному становищі з точки зору людських ресурсів, і «нестача солдатів, і особливо піхоти, найімовірніше, стане серйозною проблемою».

Експерт зазначає, що наразі Києву не вистачає особового складу для більш масштабних наступальних операцій, і країна, як і раніше, залежить від західної зброї та розвідки.

«Імовірно, ситуація ще більше загостриться. Останнім заходом, швидше за все, стане мобілізація чоловіків у віці від 18 до 25 років, які наразі звільнені від обов'язкової військової служби», – каже Маттіас Уль.

Раніше очільник Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків.

Також старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр, який ще на початку лютого 2022 року попереджав, що величезні втрати не зупинять Путіна, в інтерв'ю «Главкому» дав новий прогноз щодо тривалості війни та стратегічних завдань України.