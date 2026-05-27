Росія вдарила по Чернігову безпілотниками: пошкоджено підприємство

У Чернігові пролунало 15 вибухів

Вночі 27 травня російські терористи атакували Чернігів безпілотниками. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пише «Главком».

За словами Брижинського, у Чернігові пролунало 15 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста.

Брижинський зауважив, що інформації про постраждалих не надходило.

Як відомо, у ніч на 19 квітня Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Є влучання на різних локаціях. Атака забрала життя 16-річного хлопця.

Рятувальники знайшли тіло юнака, коли розбирали завали.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі. Було знеструмлено близько 6 тис. абонентів Чернігова.

Унаслідок атаки РФ у ніч на 17 квітня Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

До слова, у ніч на 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер» та 172 ударними БпЛА. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.