Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 955 танків
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 27 травня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 27 травня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 27 травня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 27 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 358 950 (+1 000) осіб.
  • танків – 11 955 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 618 (+3) од.
  • артилерійських систем – 42 790 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 805 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 485 (+10) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 645 (+271) од.
  • спеціальна техніка – 4 224 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 27 травня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 26.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 687
(крилаті ракети)		 ~ $14,06 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 313 342
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $9,4 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436
(літаків)		 ~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353
(гелікоптерів)		 ~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 11 955
(танків)		 ~ $29,89 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 42 790
(артсистем)		 ~ $64,19 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 618
(ББМ)		 ~ $14,77 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 397
(засобів ППО)		 ~ $20,95 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33
(кораблі / катери)		 ~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

Примітка. Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1554-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб військова техніка втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
18 травня, 16:26
Зеленський зустрівся з Пашиняном 3 травня 2026 року
Україна повертається на Південний Кавказ
8 травня, 17:57
Сирський: Відбиваємо постійні спроби російських окупантів
Сирський відвідав Костянтинівський напрямок: що відомо
2 травня, 12:59
Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
Війна з США зробила позиції Ірану в регіоні сильнішими. Аналіз NYT
5 травня, 01:44
Іноземні найманці воюють на боці Росії проти України
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
6 травня, 08:46
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
Трамп шукає спосіб покласти край війні з Іраном, але чи знайде? Аналіз NYT
6 травня, 01:45
Нещодавно у Дагестані було уражено малий ракетний корабель, здатний запускати «Калібри»
Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів
15 травня, 15:16
Ігор Гіркін (Стрєлков) наразі ув'язнений в РФ за публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності
Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві
19 травня, 04:04
Наслідки ворожої атаки на Дніпро
Росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, є поранені (фото)
21 травня, 17:13

Події в Україні

Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 27 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2026
Вибухи в окупованому Донецьку, удар по Туапсе: головне за ніч 27 травня
Вибухи в окупованому Донецьку, удар по Туапсе: головне за ніч 27 травня
Росія вдарила по Чернігову безпілотниками: пошкоджено підприємство
Росія вдарила по Чернігову безпілотниками: пошкоджено підприємство
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua