Розвідка: Росія розпочала комбінований тривалий удар по Україні

Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
За даними розвідки, агресор атакує в кілька хвиль
ГУР МО України: спочатку дрони перевантажать ППО, а потім підуть крилаті ракети та балістика

Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР Міністерства оборони України

Дрони – перша хвиля, ракети – наступна 

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія задіяла значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

Зокрема, під удар можуть потрапити:

  • об'єкти енергетики;
  • підприємства оборонно-промислового комплексу;
  • будівлі органів державної влади.

Відповідь на пропозиції перемир'я

У ГУР наголошують, що таким чином Росія, яка відкинула пропозиції перемир'я, намагається вкотре підірвати стійкість України у війні за свободу.

Розвідка нагадала громадянам про необхідність реагувати на сигнали повітряної тривоги та негайно ховатися в укриттях.

Нагадаємо, у травні 2026 року Росія послідовно зривала домовленості про припинення вогню – зокрема триденне перемир'я 9–11 травня, погоджене за посередництва США. Вже у перший день Генштаб зафіксував понад 50 ворожих атак.

До слова, один із наймасованіших комбінованих ударів по критичній інфраструктурі цього року Росія завдала 3 квітня: тоді було задіяно понад п'ятсот ударних безпілотників та понад три десятки ракет різних типів.

